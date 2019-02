Vientiane, 23 février (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyen Ba Hung, a souligné l'importance de la visite prochaine au Laos du secrétaire générale du Comité central du Parti communiste et du président du Vietnam Nguyen Phu Trong.

L'ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyen Ba Hung. Photo : VNA

Dans une interview accordée à l'Agence vietnamienne d’information le 22 février, l'ambassadeur a souligné que la visite était très importante pour la grande amitié, la solidarité particulière et le partenariat intégral entre les deux Partis, les États et les peuples.Il a précisé que la visite, qui devait se dérouler les 24 et 25 février, constituerait la première visite du leader du Parti communiste du Vietnam à l'étranger après son élection à la présidence, ce qui prouve que le Parti et l'État vietnamiens, ainsi que lui-même, accordent toujours la priorité absolue aux relations spéciales Vietnam - Laos.En particulier, la visite aura lieu après que les dirigeants des deux pays se soient rencontrés et se sont mis d'accord sur des mesures pour renforcer les relations bilatérales à l'avenir, en particulier en 2019 - une année cruciale pour la réalisation des résolutions du 12e Congrès national du PCV et du 10 Congrès national du Parti populaire révolutionnaire du Laos.Au cours de leur visite, les deux pays souhaitent également faire savoir qu'ils sont résolus à renforcer davantage leurs relations bilatérales, comme le souhait du président Ho Chi Minh et de leurs prédécesseurs, a-t-il déclaré.Appréciant la grande amitié, la solidarité particulière et le partenariat intégral entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples du Vietnam et du Laos au cours des dernières années, l’ambassadeur du Vietnam Nguyên Ba Hung a déclaré que cette relation avait été fondée et entretenue par les présidents Ho Chi Minh et Kaysone Phomvihane et transmise de génération en génération des dirigeants des deux pays. Ces liens se reflètent dans tous les domaines de coopération, en particulier dans les domaines de la politique, de la diplomatie, de la défense, de la sécurité, de la culture et de l’éducation.Les échanges entre les peuples et les échanges entre localités se sont également développés. Des dizaines de localités vietnamiennes et laotiennes ont établi des relations de jumelage et de coopération, ce qui a favorisé le développement mutuel, en particulier les localités frontalières.L'ambassadeur vietnamien a déclaré que les deux Partis et les gouvernements ont souligné la nécessité de prendre des mesures plus énergiques et pragmatiques pour renforcer efficacement les liens économiques, commerciaux et d'investissement.Afin de développer davantage les relations bilatérales, en particulier dans un contexte de l’évolution complexe de développements dans la région et dans le monde, l'ambassadeur Nguyen Ba Hung a suggéré aux deux parties de bien mettre en œuvre les accords de haut niveau conclus par les deux Partis et les États, ce qui, a-t-il déclaré, était la condition déterminante pour changement vigoureux de qualité dans le partenariat bilatéral.Il a également appelé au renforcement des piliers fondamentaux des relations bilatérales, notamment le pilier de coopération dans la défense et la sécurité, la promotion des liens économiques et la sensibilisation des jeunes générations des deux pays à la grande amitié, à la solidarité spéciale et à la coopération intégrale entre les deux pays. -VNA