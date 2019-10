Phnom Penh (VNA) - L’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Vu Quang Minh, a donné le 30 octobre un exposé sur la politique extérieure du Vietnam intitulée "Le Cambodge est un partenaire de développement essentiel" à l'Université royale de Phnom Penh.

Plus de 100 étudiants de la Faculté d'études internationales, enseignants et directeur de l'Université royale de Phnom Penh, Chet Chealy, sont venus écouter l’exposé, dont le contenu porte sur la politique extérieure du Vietnam, notamment la vision, les objectifs et les priorités avec le Cambodge.

Le diplomate vietnamien a déclaré que les deux pays étaient déterminés à approfondir leurs relations sur la base de la confiance politique, de l’égalité, des avantages réciproques, du respect et du soutien mutuels.

Le Vietnam préconise le développement de relations de coopération multiformes, bilatérales et multilatérales avec les pays et territoires, la priorité étant donnée au développement des relations avec les pays voisins et les régions, avec des pays et centres politiques, économiques, des organisations régionales et internationales, sur la base des principes fondamentaux du droit international et de la Charte de l’ONU.

Ces dernières années, le Vietnam a activement négocié et signé avec de nombreux pays dans et hors de la région des cadres de relations d’amitié et de coopération intégrale pour le XXIe siècle.

Cette séance d'échange entre le diplomate vietnamien et les étudiants de l'Université royale de Phnom Penh fut très intéressante avec des contenus portant sur les valeurs de l’Asie et de l’Europe, la stratégie de négociations réussies pour le Vietnam et le Cambodge, la réduction des effets de la guerre commerciale sino-américaine… -VNA