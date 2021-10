Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Nguyen Minh Vu. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Dans la soirée du 29 octobre, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le fondateur et président exécutif du Forum économique mondial (WEF) Klaus Schwab ont coprésidé un Dialogue stratégique national entre le Vietnam et le WEF.



Ce dialogue, placé sous le thème “Renforcement du partenariat public-privé : principal moteur d'une reprise intégrale et d'un développement durable, inclusif et innovant », a été organisé à la fois par visioconférence et en présentiel. C'était la première fois qu’un dialogue stratégique national entre le Vietnam et le WEF a eu lieu.



Selon le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Nguyen Minh Vu, cet événement important a vu la participation de près de 70 gorupes, y compris ceux qui ont réalisé d’importants investissements au Vietnam et ceux qui ont l'intention d'investir au Vietnam, en particulier dans les domaines prioritaires pour le développement du Vietnam tels que technologies, santé, solutions intelligentes, énergies renouvelables...



Nguyen Minh Vu a indiqué que le Vietnam entrait dans la phase de reprise économique tout en contrôlant l’épidémie. C’est pourquoi cet événement est très important pour que le gouvernement partage ses plans de relance économique, favorisant ainsi la coopération entre le gouvernement, les localités et les grandes entreprises pour relancer les activités économiques, en particulier dans les parcs industriels et les zones économiques, a-t-il souligné.



Affirmant que c’était l'occasion pour que le Premier ministre livre des messages politiques au milieu des affaires pour montrer la détermination et l'engagement du pays, le vice-ministre a également indiqué qu’il s’agissait d'une activité importante pour que les dirigeants vietnamiens écoutent et partagent les difficultés avec les entreprises et les investisseurs étrangers.



S’agissant de la coopération entre le Vietnam et le WEF, Nguyen Minh Vu a rappelé que la coopération entre les deux parties existait depuis 1989. Selon lui, le WEF qualifie le Vietnam d’économie dynamique et apprécie toujours l’engagement du pays en faveur de l'innovation et de la réforme. Le vice-ministre a déclaré que le Vietnam avait besoin des conseils du WEF pour être en mesure de mettre à jour de nouvelles idées dans la gestion du développement socio-économique.-VNA