L'ambassadeur de l'Inde au Vietnam Pranay Verma dans accorde une interview à une correpondantes de l'Agence vietnamien d’Information le 2 février. Photo : VNA

«Le Congrès a identifié les opportunités et les défis auxquels le Vietnam est confronté et a fixé l'objectif de développement socio-économique au cours des cinq à dix prochaines années», a déclaré l'ambassadeur indien au Vietnam Pranay Verma dans une interview accordée à l'Agence vietnamien d’Information le 2 février.«Le développement du Vietnam dans les années à venir contribuera activement à la prospérité régionale et mondiale», a-t-il ajouté.Il a salué l’organisation réussie du Congrès par le Vietnam au milieu du COVID-19 et les efforts du pays pour contenir la pandémie.«Le 13e Congrès national du Parti qui vient de s'achever dans le contexte d'une année difficile qui a vu une pandémie sans précédent ravager le monde entier», a déclaré l'ambassadeur. «Le fait que le Vietnam ait pu en grande parti e contenir la pandémie et maintenir l'économie sur la bonne voie témoigne de sa capacité à relever le défi», a-t-il noté.Il a souligné la position et le prestige du pays dans la région et dans le monde au cours des dernières années, déclarant que «aujourd’hui, l’intégration économique réussie du Vietnam et l’engagement mondial avec le monde montrent les forces et les réalisations du pays».Le diplomate a également grandement apprécié les contributions du Vietnam aux affaires régionales et internationales au cours des dernières années, affirmant que ces activités ont renforcé la position du Vietnam sur la scène mondiale.Le Vietnam apporte des contributions précieuses dans divers domaines tels que le maintien de la paix des Nations Unies, les objectifs de développement durable, la promotion du multilatéralisme, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et au développement mondiaux et régionaux, a-t-il noté.Selon le diplomate, le grand nombre de votes, avec lesquels le Vietnam a obtenu un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies en tant que membre non permanent pour le mandat 2020-2021, a montré la reconnaissance du rôle de plus en plus important du pays par la communauté internationale.S'agissant des relations bilatérales, l'ambassadeur de l’Inde a exprimé sa conviction que les relations entre le Vietnam et l'Inde deviendront plus fructueuses sur la base des fondations posées par les deux gouvernements au cours des dernières années. Il a déclaré que l' Inde prévoyait de forger une coopération avec le Vietnam dans des domaines existants et nouveaux tels que la technologie, l'économie numérique, en mettant davantage l'accent sur l'engagement économique. - VNA