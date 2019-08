Des participants au colloque sur le développement des prochaines générations d'entreprises familiales tenu le 7 août à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le souhait de nombreuses entreprises familiales vietnamiennes de former de nouvelles générations de dirigeants a été discuté lors d'un colloque organisé le 7 août à Ho Chi Minh-Ville.

L'événement a été co-organisé par le Leading Business Club et le groupe Mentally Fit Global.

En outre, les entreprises familiales souhaitent également avoir accès aux outils d’administration d’entreprise simples qui ont été appliqués avec succès dans le monde entier dans des groupes multinationaux et des entreprises familiales de toutes les générations.

Le Vietnam est l’une des destinations d’investissement les plus attrayantes en Asie, selon les experts. Aussi les entreprises familiales devraient-elles élaborer des plans permettant à leurs futures générations de développer la production et les activités commerciales, d'attirer des investissements et de construire des marques vietnamiennes de plus en plus puissantes.

Tran Uyen Phuong, directrice générale adjointe du groupe de boissons Tan Hiep Phat a souligné que le conflit intergénérationnel en matière de gestion d'entreprise était un problème inévitable dans les entreprises familiales.

Il serait difficile de trouver des similitudes dans les stratégies commerciales s’il n’y a pas une multiplication des échanges entre les membres de la famille, a-t-elle ajouté.

Les représentants de certaines entreprises familiales et d’entreprises privées se sont déclarés inquiets sur le plan d’élaboration d’un système d'administration, de justice, la culture au sein d’entreprise et la chaîne de valeur des entreprises afin de créer une base solide pour le développement durable de leurs entreprises.

Un bon système d’administration aide non seulement les entreprises à survivre, mais crée également une plate-forme pour les futures générations de dirigeants afin de promouvoir leurs capacités et d’accroître leurs activités d’investissement, ont déclaré les experts.-VNA