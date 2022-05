Hanoï (VNA) - De nombreux expatriés vietnamiens ont déclaré avoir prévu ou avoir déjà acheté des billets d’avion pour revenir au pays cet été, après une longue interruption due à la pandémie de COVID-19.

Des Vietnamiens d’outre-mer à l’aéroport international de Tân Son Nhât, à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VnExpress

La joie de nombreux Vietnamiens d’outre-mer (Viêt kiêu) ainsi que de leurs familles, proches et amis qui les attendent au Vietnam est multipliée, car les tarifs aériens sont revenus aux niveaux pré-épidémiques. Ils peuvent parfois être encore moins chers qu’avant en raison des promotions des compagnies aériennes.



Certains Viêt kiêu ont acheté des billets dès février dernier pour revenir dans leur pays d’origine en mai. D’après la directrice de marketing et de communication de l’agence de voyage Saigontourist, Doàn Thi Thanh Trà, le nombre d’expatriés retournant au pays augmente progressivement, surtout depuis le 30 avril, en raison des politiques de réouverture au tourisme international.



''Avant la pandémie, les +Viêt kiêu+ rentraient souvent au Vietnam au Nouvel An lunaire, mais après près de trois ans d’interruption, ils sont prêts à revenir à tout moment'', a remarqué Doan Thi Thanh Trà.



''Attendre le retour avec impatience''

Partageant son intention de rendre visite à ses parents en mai, Thanh Trà, Docteure en foresterie à l’Université de Californie à Riverside, aux États-Unis, a déclaré qu’elle n’avait pas pu acheter de billet en avril.



En février, quand un ami a annoncé la vente des billets d’avion bon marché pour un vol en avril vers le Vietnam à moins de 800 USD/aller-retour, Mme Trà a pensé qu’elle s’arrangerait pour y revenir le 8 avril. Mais seulement deux jours plus tard, l’agent de billetterie l’a informée que toutes les places étaient réservées pour le mois d’avril. Ainsi, elle a été obligée de réserver un billet pour le 7 mai.



''Dès que j’ai eu le billet dans la main, mon père compte les jours le séparant du retour. Car nous ne sommes pas revenus au Vietnam depuis 2012'', a-t-elle partagé. Quy Hà, professeure à l’Université de New Heaven, dans le Connecticut aux États-Unis, prévoit également de revenir dans sa ville natale cet été. ''Je veux que mes enfants revoient leur grand-mère et profitent de leur vacances au Vietnam''.



Selon elle, l’été est toujours le moment le plus propice pour les voyages, car ce sont les grandes vacances scolaires. ''Le prix du billet pour le Vietnam est actuellement bon marché, moins de 1.000 USD/aller-retour. Avec huit familles, nous avons acheté des billets groupés'', a dit Mme Hà.



Mme Thuy Linh, représentante de la société Mitsui Suisan Japan dans la zone nord de Tokyo, a organisé le programme de présentation de produits à base de poisson-globe le 1er avril à Hô Chi Minh-Ville, avec un succès inattendu. Selon ses prévisions, elle reviendra cet été pour continuer son travail et rendre visite à ses parents.



Revenir pour se marier



Nguyên Thi Thao, qui vit dans la ville de Saitama, province du même nom, au Japon, a réservé un vol bon marché cet été. ''Auparavant, un billet aller pour le Vietnam coûtait 10 millions de dôngs, maintenant toute ma famille, soit un couple et un bébé, n’a dépensé que 8 millions'', a-t-elle souligné, ajoutant que c’était la première fois qu’elle choisissait Vietjet.



Elle a fait savoir que dans la communauté vietnamienne au Japon, de nombreux couples profitaient également de cette opportunité de promotions pour organiser leur mariage au pays natal. -CVN/VNA