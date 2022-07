Le député européen Jan Zahradil . Photo: iDNES.cz

Prague (VNA) - Le député européen Jan Zahradil, vice-président de la Commission du commerce international du Parlement européen (PE), a exprimé son impression devant les réalisations du développement économique du Vietnam, appréciant aussi son rôle et sa position dans la région ainsi que les relations entre le Vietnam et l’Union européenne (UE), et celle entre le Vietnam et la République tchèque, en particulier.

Lors du séminaire avec les ambassadeurs du Vietnam en République tchèque, en Autriche, en Hongrie, en Slovaquie et en Belgique, les 8 et 9 juillet dans la ville de Mikulov (République tchèque), le député européen Jan Zahradil a annoncé que le PE avait approuvé le 5 juillet le rapport sur la Stratégie indo-pacifique dans le domaine du commerce et des investissements.

Le rapport appelle les États membres de l'UE à ratifier l'accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA) afin que l'accord entre bientôt en vigueur et crée des conditions favorables pour promouvoir les investissements de l'UE au Vietnam et dans la région, dont dans la transition verte et l'économie circulaire.

Le Vietnam occupe une position particulière dans le rapport en tant que membre de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et membre de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), a-t-il estimé.

Le Vietnam connaît un taux de croissance du PIB de 7,72% au deuxième trimestre de 2022 et un taux d'inflation inférieur à 3%. Photo: VNA



Jan Zahradil a également exprimé son impression devant les réalisations du développement économique du Vietnam, en particulier un taux de croissance du PIB de 7,72% au deuxième trimestre de 2022 et le taux d'inflation inférieur à 3%.

S'exprimant à cette occasion, l'ambassadeur du Vietnam en République tchèque, Thai Xuan Dung, a déclaré que le Vietnam et l’UE veillaient toujours à promouvoir leurs liens de partenariat et de coopération intégrale dans de nombreux domaines.

L'UE est actuellement le cinquième partenaire commercial et le deuxième importateur de produits vietnamiens. Le commercial bilatéral a connu une croissance de 14,8 % pour atteindre 63,6 milliards de dollars en 2021, malgré les impacts de la pandémie de COVID-19.

Répondant au correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), le député Zahradil a affirmé que le Vietnam occupait une position particulière en Asie du Sud-Est, car il était le seul pays à avoir conclu l'accord de libre-échange (EVFTA) et l'accord de protection des investissements (EVIPA) avec l'UE, ce qui aide le Vietnam à tirer parti des opportunités de développement et de stabilité du pays.

Le Vietnam et la République tchèque entretiennent de bonnes relations traditionnelles de longue date. Assumant la présidence du Conseil de l'UE jusqu'à la fin de 2022, la République tchèque a la possibilité de promouvoir davantage les relations bilatérales et multilatérales au niveau européen avec le Vietnam, a-t-il souligné.

Jan Zahradil est actuellement le représentant du Parti démocratique civique (ODS) de la République tchèque au Parlement européen. En outre, il est actuellement président de l'Alliance des conservateurs et réformistes en Europe (ACRE) et membre du groupe des conservateurs et réformistes européens (ECR) au PE. -VNA