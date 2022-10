Can Tho (VNA) - L'agriculture et l'agrotourisme sont essentiels au développement du delta du Mékong, ont déclaré des experts.

L'agrotourisme attire un nombre croissant de visiteurs dans le delta du Mékong. Photo VNA

S'exprimant lors d'un atelier tenu dans la ville de Can Thơ à la fin de la semaine dernière, Nguyên Van Hông, vice-président du Comité populaire de la ville, a déclaré que le delta est une zone agricole clé du pays, représentant 32% de la production du secteur et permettant la sécurité alimentaire nationale et les exportations.

Il représente 50 % ou plus de la production nationale de riz, d'aquaculture et de fruits, 95 % des exportations nationales de riz et 60 % de celles de poissons.

En outre, il a été favorisé par la nature avec un réseau de rivières et de canaux de plus de 28.000 km, une gamme diversifiée d'écosystèmes comprenant mer, îles - à la fois dans la mer et les rivières -, parcs nationaux, mangroves côtières et autres paysages uniques, a-t-il dit.

Lors de l'atelier. Photo : VNA

La riche combinaison de la nature et de la culture permet à la région de développer une variété de types de tourisme, l'agrotourisme ayant le plus grand potentiel, a-t-il déclaré.

Mais le revenu moyen dans le delta est encore faible, en particulier pour les agriculteurs, car leurs produits sont principalement vendus bruts, non transformés, leurs emballages n'attirant pas les touristes, les pertes après récolte sont élevées et le tourisme reste sous-développé et manque de variété, a-t-il souligné.

Lors de l'atelier, des conférenciers et experts ont discuté et trouvé des solutions à des problèmes tels que la stabilisation des prix du riz pour les agriculteurs du delta du Mékong, la promotion de la consommation de produits agricoles dans les pays en développement…

Depuis des années, les agriculteurs y ont développé des modèles d'agrotourisme qui augmentent non seulement leurs revenus mais aussi la durabilité de l'agriculture et du développement rural.

Photo : VNA

Selon le service du Tourisme de la ville, le nombre de touristes à la recherche d'expériences avec les habitants locaux a fortement augmenté ces dernières années.

Dans toute la région, les investissements affluent dans l'agrotourisme.

Trần Mười, propriétaire du jardin fruitier Làng Quê dans le district de Châu Thành à Cần Thơ, a déclaré qu'il cultivait des pommes étoilées, des mangues, des ramboutans, des noix de coco et des goyaves sur une superficie de 2,8 ha.

Son verger a ouvert ses portes aux visiteurs en 2015. L'entrée ne coûte que 25.000 dongs (1,1 dollar) et les visiteurs peuvent cueillir des fruits.

"Les visiteurs achètent généralement des fruits à emporter chez eux", a-t-il déclaré.

Richard Warter, un touriste américain, a déclaré avoir vu des fruits qui ne sont pas disponibles dans son pays.

« Cet endroit est très intéressant à visiter. Je vais visiter des rizières pour comprendre comment les agriculteurs cultivent le riz.

Trần Mười gagne environ 400 millions de dongs (17.250 dollars) par an, le tourisme représentant 70 % de ce montant.

Avant, il vendait tous ses fruits à des commerçants à des tarifs moins élevés, mais maintenant il en vend 70 % aux visiteurs.

Le verger reçoit 130 à 150 visiteurs nationaux et étrangers par jour, et 200 pendant les week-ends et les jours fériés.

Des plats traditionnels populaires sont cuisinés à la demande et servis avec des boissons.

Plus tôt cette année, le gouvernement a annoncé son intention de développer des pôles agricoles dans le delta avec des zones agricoles spécialisées et des zones urbaines.

Les centres comprendront chacun un dans les provinces de Hậu Giang et Đồng Tháp pour les animaux aquatiques d'eau douce, les fruits et le riz, à Kiên Giang, Cà Mau et Sóc Trăng pour les fruits de mer, et à Tiền Giang et Bến Tre pour les fruits et autres cultures.

Le delta accordera la priorité au développement d'infrastructures socio-économiques résilientes au changement climatique, d'infrastructures de technologies de l'information et de corridors économiques. - VNA