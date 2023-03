Hanoi (VNA) – Le delta du fleuve Rouge possède de nombreux patrimoines, paysages et des milliers de vestiges historiques et culturels. C’est une ressource importante et précieuse pour les provinces et les villes pour le développement d’un tourisme professionnel, moderne et durable, l’intégration internationale pour devenir un secteur économique de pointe capable de réguler le développement socio-économique de la région.

La cérémonie de la procession des bateaux-dragons sur la rivière Sào Khê, dans le complexe paysager de Trang An, province de Ninh Binh. Photo : VNA

En plus des provinces de Ninh Binh, Nam Dinh, Hà Nam et Thai Binh (au Nord), certaines autres localités de la région exploitent également efficacement de nombreux circuits et itinéraires touristiques associés comme les itinéraires Ha Long (dans la province de Quang Ninh), Cat Bà (Hai Phong) - Ninh Binh ; Dô Son (dans la ville de Hai Phong), Quang Ninh - Ninh Binh.

La province favorise la coopération avec le thème « Coopération – valorisation des forces – développement », ouvrant une nouvelle orientation pour le secteur économique « vert » à fortes opportunités de croissance.

Coopération pour promouvoir les points forts

Située dans le delta du fleuve Rouge, la province de Ninh Binh possède le site du patrimoine culturel et naturel mondial de Tràng An. Elle a des vasières côtières reconnues par l’UNESCO comme réserve mondiale de biosphère, et la zone humide de Van Long reconnue comme un site Ramsar.

Chaque produit touristique à Ninh Binh a ses propres caractéristiques, comme la pagode Dich Lông que le roi Minh Mang compara à «Nam Thiên Dê Tam Dông» (le plus beau site du pays) ; Tam Côc-Bich Dông est connu sous le nom de Ha Long terrestre, avec de nombreuses zones touristiques et attractions spécifiques attirant chaque année des millions de touristes nationaux et internationaux. Après la pandémie de Covid-19, malgré de lourds dégâts, l’industrie touristique de Ninh Binh s’est redressée et se développe rapidement.

En particulier depuis la fin de 2022, Ninh Binh a organisé de nombreuses conférences pour coopérer au développement du tourisme avec les provinces du delta du fleuve Rouge et certaines provinces du pays. En conséquence, de nombreuses entreprises nationales ont signé avec l’industrie touristique de Ninh Binh un protocole d’accord sur la coopération et le partage d’expériences dans la gestion étatique ; coopération dans la publicité, la promotion touristique, la formation des ressources humaines ; la signature d’un accord d’investissement pour créer de nouveaux produits touristiques, des circuits touristiques et des itinéraires touristiques.

Au cours des deux premiers mois de 2023, Ninh Binh a accueilli plus de 2,3 millions de visiteurs, dont plus de 90 000 visiteurs internationaux ; le chiffre d’affaires est estimé à plus de 1 814 milliards de dôngs, soit une multiplication par 6,87 par rapport à la même période de 2022. Plus important, l’image et la marque touristique de Ninh Binh s’affirment clairement sur la carte touristique du Vietnam et du monde. Récemment, Ninh Binh est le seul représentant du Vietnam et de l’Asie à avoir été élu par l’application Booking comme l’une des 10 destinations les plus conviviales au monde.

Dans la province de Nam Dinh, un certain nombre d’entreprises développent le tourisme dans une direction professionnelle. Bùi Thi Nhan, directrice de la compagnie par actions de Consulting et d’investissement Ecohost de Nam Dinh a déclaré : «Le modèle de tourisme communautaire et d’hébergement chez l’habitant de cette compagnie est construit sur la base de la structure des maisons à trois espaces centenaires des habitants de la rue Dông Biên (ville de Yên Dinh, district de Hai Hâu, province de Nam Dinh).

La coopération avec la population locale permet aux touristes étrangers de faire l’expérience de la vie dans la campagne du Nord, par exemple : Faire des gâteaux à Dông Cuong ; produire des trompettes dans la commune de Hai Minh ; faire l’expérience de tricot des filets, attraper des fruits de mer sur des échasses dans la commune de Hai Triêu. Ce sont des rares produits OCOP reconnus quatre étoiles qui sont appréciés par les touristes étrangers. Bui Thi Nhàn prévoit de former de nombreux agriculteurs au tourisme communautaire, contribuant ainsi à faire de Nam Dinh une destination attrayante dans l’itinéraire de voyage pour explorer le delta du fleuve Rouge.

Avec l’orientation de développer le tourisme en un secteur économique de pointe, la province de Hà Nam a concrétisé la résolution n°12 du 20e Comité provincial du Parti : Mettre l’accent sur le développement du tourisme comme moteur du développement des services et du commerce.

Le vice-président du Comité populaire provincial de Hà Nam, Nguyên Anh Chuc, a déclaré : Pour atteindre cet objectif, Hà Nam met en œuvre de nombreuses solutions synchrones telles que la propagation et la diffusion de la loi sur le tourisme ; mettre en œuvre efficacement le plan directeur de développement du tourisme dans la province de Ha Nam à l’horizon 2030, avec une vision à l’horizon 2050 ; Planification de la zone touristique nationale de Tam Chuc jusqu’en 2030 ; créer les conditions pour attirer les investissements dans la rénovation du système d’infrastructures touristiques.

Il est également nécessaire d’élaborer une feuille de route pour la coopération avec les provinces voisines et les grands centres touristiques tels que Hanoï, Ninh Binh, Quang Ninh et Hai Phong. Par conséquent, le nombre de touristes à Hà Nam ne cesse d’augmenter, le nombre moyen de visiteurs passe de 20%/an à 25%/an. Depuis le début de 2023, la zone touristique de Tam Chuc a accueilli 3 millions de visiteurs nationaux et internationaux.

Il faut créer des produits spécifiques

Procession au festival de Tan Viên Son Thanh. Photo : Département de la culture et des sports de Hanoi

Récemment, lors d’une conférence sur la coopération en matière de développement touristique entre la province de Ninh Binh et les provinces du delta du fleuve Rouge, des représentants d’agences fonctionnelles ont affirmé : Les ressources touristiques du delta du fleuve Rouge sont largement réparties dans 11 provinces et villes de la région. En plus de la valeur exceptionnelle du patrimoine et des sites pittoresques, il existe plus de 23 000 sites historiques et culturels et des centaines de festivals traditionnels.

En effet, la province de Thai Binh compte 113 sites nationaux. La province de Nam Dinh compte 1 348 sites. La province de Ninh Binh compte 1 821 sites. Après la pandémie de Covid-19, le tourisme dans les provinces du delta du fleuve Rouge a repris assez rapidement, attirant des millions de visiteurs.

Le docteur Nguyên Anh Tuân, de l’Institut de recherche sur le développement du tourisme, a déclaré : «La région du delta du fleuve Rouge dispose de nombreuses conditions favorables au développement du tourisme culturel, spirituel et communautaire ; au tourisme sportif d’aventure ; l’écotourisme, la station balnéaire. Au fil des ans, les localités se sont orientées vers les liens régionaux, créant des avantages à l’échelle du développement touristique, réduisant les coûts de promotion et d’organisation de circuits ; et limitant la concurrence déloyale».

Le plan d’action du gouvernement pour mettre en œuvre la résolution n°30 -NQ/TW du 23 novembre 2022 du Politburo sur le développement socio-économique et la garantie de la défense et de la sécurité nationales dans le delta du fleuve Rouge jusqu’en 2030, la vision à l’horizon 2045 définit clairement :

Il faut développer le tourisme dans le sens du professionnalisme, de la modernité, de la durabilité, de l’intégration internationale et en faire un secteur économique clé de la région. Par conséquent, les provinces du delta du fleuve Rouge doivent promouvoir les liens et la coopération au développement ; continuer à investir dans l’infrastructure, créer de nombreux nouveaux produits touristiques ; renforcer la promotion des produits touristiques ; intensifier la promotion et l’attraction de projets de construction de zones touristiques nationales, pour se connecter avec la région et le monde.

Selon le docteur Pham Hông Long, professeur associé à la Faculté de tourisme, de l’Université des sciences sociales et humaines, Université nationale du Vietnam, Hanoï, les provinces du delta du fleuve Rouge doivent continuer à rechercher et à développer des produits touristiques à partir de leurs valeurs spécifiques et uniques et améliorer l’expérience des visiteurs. Il faut également accorder de l’importance à l’investissement dans les produits touristiques villageois artisanaux, le tourisme agricole, associé à la découverte de l’histoire, de la culture et des sites archéologiques. Cela contribuera de faire du tourisme du delta du fleuve Rouge une économie de pointe. – NDEL/VNA