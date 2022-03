Un projet de transport à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Entre janvier et février, 46.300 milliards de dôngs (2 milliards de dollars) du capital d'investissement public ont été décaissés, soit 8,8% du plan annuel et en hausse de 10,4% en variation annuelle, selon l’Office général des statistiques.



Sur ce chiffre, plus de 6.400 milliards de dôngs provenaient du capital géré par les organes au niveau central, en hausse de 10,1% ; 39.900 milliards de dongs des investissements gérés par des localités, +10,4 %.



Rien qu’en février, environ 20.500 milliards de dôngs du capital d’investissement public ont été décaissés, soit une augmentation de 9,9% sur un an.



En particulier, au cours des deux premiers mois de cette année, le ministère des Transports a décaissé 2.972 milliards de dôngs (+22,7%).



Au niveau des localités, la capitale Hanoï a décaissé 5.509 milliards de dôngs, en hausse de 4,7% sur un an et équivalent 10,8% du plan annuel alors que la province de Quang Ninh a décaissé 2.010 milliards de dôngs (+15,6%).



Pour accélérer le décaissement du capital d’investissement public cette année, le ministère du Plan et de l’Investissement a envoyé un document aux ministres, organes ministériels et organes gouvernementaux, et aux secrétaires des Comités municipaux et provinciaux du Parti et présidents des Comités populaires des villes et provinces sur le renforcement de la mise en œuvre du plan d'investissement du budget de l'État en 2022 et la mise à jour du plan d'investissement en 2021 sur le système national d'information sur l'investissement public. - VNA