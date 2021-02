Le tronçon Mai Dich - Nam Thang Long du périphérique N°3 de Hanoï. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Au 4e trimestre, le décaissement des fonds du budget de l'État devrait atteindre 90% du plan fixé pour 2021, a déclaré le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyen Chi Dung.

Pour promouvoir le décaissement, attirer plus d’investisseurs privés et créer une force motrice pour la croissance économique, le ministre a demandé aux ministères, organes au niveau central et aux localités de continuer à appliquer les mesures mentionnées dans les résolutions gouvernementales.

Fin janvier, 452.400 milliards de dongs (plus de 19,4 milliards de dollars) de fonds budgétaires avaient été décaissés, représentant 96,13% du plan fixé par le Premier ministre, soit le niveau le plus haut enregistré ces dernières années. -VNA