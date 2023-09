L'autoroute Nghi Son-Dien Chau fait 50 km de long et 17 m de large. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Les parties concernées s’efforcent d'accélérer le décaissement de la 2e phase du projet d'autoroute Nord-Sud. Fin août 2023, près de 26.800 milliards de dongs avaient été décaissés pour les projets composant l'autoroute Nord-Sud à l’Est pour la période 2021-2025 (2e phase), représentant 59% du plan fixé.



Le projet d'investissement pour la construction de l'autoroute Nord-Sud à l'Est pour la période 2021 – 2025 concerne une longueur de 729 km. Douze ville et provinces sont concernées. L'investissement total préliminaire s'élève à plus de 146.990 milliards de dongs.



Le projet est divisé en 12 sous-projets indépendants. Les travaux principaux devraient être achevés en 2025 pour une mise en activité en 2026. -VNA