Hanoï (VNA) – Depuis le début de l'année au 31 octobre, le décaissement de fonds provenant du budget d’État via le Trésor devrait atteindre plus de 283.100 milliards de dongs, représentant 67% du plan fixé par le Premier ministre.

Sur ce total, plus de 264.500 milliards de dongs ont été déjà décaissés en faveur de projets au Vietnam et 18.600 milliards pour ceux à l’étranger.

Pendant cette période de temps, les dépenses totales du budget de l’État en dix mois devraient s’établir à plus de 770.086 millions de dongs, soit 68,9% des prévisions pour l’année 2020 (non compris le paiement de dettes, les aides, les dépenses supplémentaires pour les fonds de réserve financière et les imprévus). -VNA