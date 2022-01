Un pêcheur remonte son filet sur le Mékong dans la province cambodgienne de Kandal. Photo : AFP/VNA

Hanoï (VNA) - Le Secrétariat de la Commission du Mékong (MRC – Mekong River Commission) a appelé jeudi 13 janvier les six pays riverains du Mékong à chercher à résoudre rapidement le problème de faibles débits du Mékong après trois ans de débits faibles record et de conditions extrêmement sèches.

Le débit du Mékong a chuté à son plus bas niveau en plus de six décennies de 2019 à 2021, a montré un nouveau rapport sur le débit du fleuve de la MRC.

Selon An Pich Hatda, directeur général du secrétariat du MRC, les six pays riverains du Mékong – la Chine, le Myanmar, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge et le Vietnam – devraient prendre des mesures immédiates pour atténuer la crise, notamment établir un mécanisme commun de notification des fluctuations inattendues des niveaux d'eau et étudier la possibilité de coordonner la gestion de l'exploitation des réservoirs et des barrages hydroélectriques.

Il a également suggéré à ces pays d'envisager de construire davantage de réservoirs pour faire face aux situations d'urgence liées à la sécheresse et aux inondations. -VNA