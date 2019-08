Mme Louise Holmsgaard, chargée d'affaires à l'ambassade du Danemark au Vietnam. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Lors de la dernière exposition danoise sur les motopompes danoises (Danish Pump Exhibition) à Ho Chi Minh-Ville, Mme Louise Holmsgaard, chargée d'affaires à l'ambassade du Danemark au Vietnam, a déclaré que le Danemark soutiendrait fortement les solutions vertes et durables dans les pays en développement, dont le Vietnam.

Selon elle, le changement climatique et ses conséquences sur la qualité de vie telles que la marée haute, les inondations, la sécheresse, le réchauffement climatique… sont devenus de plus en plus préoccupants dans les grandes villes comme Ho Chi Minh-Ville, Hanoi et Da Nang.

Au cours de ces dernières années, le Danemark a aidé le Vietnam à mettre en œuvre le Programme national ciblé pour faire face aux changements climatiques, avec de nombreux projets concrets dans maintes localités.

D'autre part, le Danemark a partagé activement ses expériences; aidé le Vietnam à mettre en œuvre le Programme cible national d’économies d'énergie et d’efficacité énergétique et la Stratégie nationale sur la croissance verte, en soutenant les PME vietnamiennes dans l’application des solutions éco-énergétiques, l’investissement dans les secteurs des énergies propres, la construction des bâtiments éco-énergétiques.

De plus, le Danemark a apporté un soutien financier pour améliorer la qualité de l'eau du robinet et l'accès à l'eau du robinet pour les familles démunies. Il a également aidé le Vietnam à mettre en œuvre le Programme national de Réduction des émissions de déboisement et de dégradation forestière (REDD+) et des projets d’énergie éolienne au Vietnam. -VNA