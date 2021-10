La signature du Programme de partenariat énergétique Vietnam - Danemark 2021-2025. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - L’ambassadeur du Danemark au Vietnam, Kim Hojlund Christensen et le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce Dang Hoang An ont signé le 28 octobre à Hanoï un nouvel accord, lançant le Programme de partenariat énergétique Vietnam - Danemark 2021-2025 (Programme DEPP III).

Il s'agit de la troisième phase d'un programme de coopération à long terme entre les deux gouvernements dans le secteur de l'énergie, établi en 2013. Le programme sera mis en œuvre par le Département danois de l'Énergie et le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce, avec un fonds non remboursable de 60,3 millions de couronnes danoises (environ 10 millions de dollars), sous forme d'assistance technique du Danemark.

Lors de la cérémonie de signature, l'ambassadeur danois Kim Hojlund Christensen a déclaré que le DEPP III hériterait des bases solides du partenariat entre les deux gouvernements, construit au cours des précédentes étapes et continuerait à renforcer et développer les réalisations déjà obtenues. Avec plus de 50 ans d'expériences dans la transformation de l'industrie de l'énergie des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables, le Danemark est heureux de partager avec le Vietnam ses solutions, son savoir-faire et ses meilleures pratiques.

Le Danemark est prêt à aider le Vietnam à réaliser la transition énergétique et à renforcer l'engagement du Vietnam à répondre au changement climatique, a-t-il déclaré.

Dang Hoang An a souligné que la mise en œuvre de la troisième phase du programme de coopération serait une bonne occasion pour le Vietnam d'approcher une équipe d'experts danois et d'apprendre de l'expérience du Danemark dans le développement de l’énergie stratégique, qui joue un rôle important dans la transformation durable de l'industrie énergétique du Vietnam.



Dans le cadre du Programme DEPP III, les partenaires danois et vietnamiens continueront de coopérer dans la planification énergétique, l'intégration des énergies renouvelables dans le système électrique et de l'augmentation de l'utilisation économique et efficace de l'énergie dans le domaine industriel. Le développement de l'énergie éolienne continuera d'être un domaine prioritaire dans ce programme. -VNA