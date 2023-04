Hanoï (VNA) – Le crédit vert est le prêt accordé par les établissements de crédit à la consommation, à l'investissement, à la production et aux affaires sans entraîner de risques pour l'environnement.



Le Vietnam est l’un des pays pionniers dans la promotion du développement de l’économie verte et de l’économie circulaire. Le Premier ministre a publié la Stratégie nationale sur la croissance verte pour la période 2021-2030, avec une vision à l'horizon 2050, et la Stratégie de développement du secteur bancaire pour 2025, qui comprennent des orientations de développement du crédit vert.



Jusqu’à la fin de 2022, l’encours du crédit pour les projets verts a atteint près de 500.000 milliards de dôngs, représentant 4,2% de l'encours total de crédits. Les projets bénéficiaires concernaient principalement les énergies renouvelables, les énergies propres (47%), l’agriculture verte (plus de 30%).



En vue de promouvoir le crédit vert au Vietnam, Nguyên Thi Anh Ngoc de l’Université d’économie de Hô Chi Minh-Ville insiste sur la nécessité de diversifier les produits de crédit vert, contribuant à aider les banques à attirer davantage de clients et à améliorer leur compétitivité.-VNA