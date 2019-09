Les exportations nationales de textile-habillement ont connu une forte croissance dans les pays parties du CPTPP. Photo: Congthuong

Hanoï, 13 septembre (VNA) - Avec la suppression des lignes tarifaires pour les produits vietnamiens dans le cadre de l’accord CPTPP , les exportations nationales au Japon ont fortement augmenté au premier trimestre 2019.Selon les données du Département général des Douanes, le Vietnam a exporté au Japon pour 4,62 milliards de dollars ce premier trimestre ( 6,68% en un an), dont 1,68 milliard en mars ( 2,71%).Le Vietnam est devenu l'un des trois principaux exportateurs au Japon avec un chiffre d'affaires dépassant le milliard de dollars, derrière les États-Unis et la Chine. Parmi les produits d’exportation phares figurent le textile-habillement (avec près de 900 millions de dollars), les véhicules et pièces de rechange (plus de 630 millions), les machines-outils (450 millions), les produits aquatiques (plus de 306 millions).Une croissance a été observée dans la plupart des produits exportés vers le marché japonais. En particulier, les engrais ont connu une croissance forte au 1er trimestre, atteignant 8.126 tonnes, soit 3,7 millions de dollars ( 509% en volume et 1,1% en valeur).D'autres produits ont également enregistré une forte croissance, tels que produits chimiques ( 70%), aliments pour animaux et matières premières ( 56%); produits minéraux ( 52%); produits sidérurgiques ( 49%); matières plastiques ( 43%)...Les exportations vietnamiennes au Japon ont augmenté rapidement au 1er trimestre en raison de l'accord CPTPP. Le Japon s'est en effet engagé pour la première fois à éliminer complètement les taxes à l'importation sur la majorité des produits agricoles et aquatiques vietnamiens.Par ailleurs, avec deux accords de libre-échange (ALE) Vietnam - Japon et ASEAN - Japon, certains des produits aquatiques vietnamiens exportés au Japon ont également bénéficié de la levée des obstacles tarifaires.En 2018, les exportations vietnamiennes au Japon se sont élevées à plus de 18,8 milliards de dollars, le textile-habillement représentant la plus grande proportion, avec plus de 20%. En outre, les produits aquatiques, les meubles et les chaussures ont représenté respectivement 7,4%, 6,1% et 4,5%. -CPV/VNA