Des policiers travaillent à un poste de contrôle médical à Manille, aux Philippines, le 15 mars 2021. Photo: Xinhua/VNA

Hanoï (VNA) - Les Philippines ont signalé le 15 mars 5.404 nouvelles infections par le COVID-19, un record quotidien depuis sept mois, portant le nombre total de cas de coronavirus dans ce pays à 626.893 dont 12.837 décès.

Le ministre philippin de la Santé, Francisco Duque, a déclaré que la forte hausse du nombre de cas de contamination au SARS-Co-V-2 dans le pays depuis le 4 mars était due à l'assouplissement des restrictions de déplacement, au non-respect des protocoles de santé et à la propagation de nouvelles variantes du coronavirus, etc.

La région métropolitaine de Manille, qui abrite environ 13 millions de personnes, a réimposé le 15 mars des mesures de restrictions strictes.

Le même jour, l'Indonésie a enregistré 1.439 nouveaux cas de COVID-19 et 17 nouveaux décès, portant le nombre total de contaminations et de décès à plus de 1,4 million et 38.573, respectivement.

En Thaïlande, 78 cas de COVID-19 ont été recensés le 15 mars, portant le total à 27.005 dont 87 décès.

Le ministère cambodgien de la Santé a confirmé le même jour 20 nouveaux cas de coronavirus. À ce jour, le Royaume a enregistré 1.325 cas, dont un décès. -VNA