Hanoi (VNA) - Le faible coût d'exploitation des entrepôts a fait du Vietnam une destination attrayante pour les entreprises multinationales, selon une étude de Savills Vietnam.

Le coût d'exploitation des entrepôts au Vietnam le plus bas au monde. Photo: Vietnambiz

Les données issues de l'analyse des coûts de location de l'immobilier industriel dans 54 marchés dans 21 pays montrent qu'en plus des coûts de location, les coûts de service représentent souvent environ 19% des coûts totaux de location des entrepôts.



Les plus grandes villes du monde ont généralement les coûts de location les plus élevés de la propriété industrielle, avec une population dense et un faible approvisionnement en entrepôt, tandis que la demande des consommateurs et des entreprises est assez élevée. Les quatre principaux marchés sont Londres, Tokyo, Hong Kong et Singapour.



Londres est le leader mondial en termes de coûts de location de l'immobilier industriel (coûts de location + frais de service + taxes) avec 32 USD / 1 ft² (soit 0,092 m²). La structure de location totale comprend les coûts de location, les frais de service et les taxes.



L'Inde est le pays ayant le coût de location de l'immobilier industriel le plus bas, à environ 3-4 USD / 1 ft².



Cependant, le coût de location de l'immobilier industriel ne reflète pas pleinement le tableau d'ensemble. L'un des facteurs les plus importants lors de l'exploitation de l'entrepôt est le coût de la main-d'œuvre, qui représente plus de la moitié des coûts d'exploitation totaux.



Selon Savills, les coûts de main-d'œuvre combinés à de faibles coûts énergétiques ont aidé le Vietnam à devenir le pays aux coûts d'exploitation les plus bas, et Hanoï est en tête. Ces faibles coûts font du Vietnam une destination attrayante pour les entreprises multinationales.



Selon le graphique, les coûts de location des entrepôts (coûts de main-d'œuvre, d'électricité et de pétrole, coûts immobiliers) à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville sont les plus bas au monde, avec une note inférieure à 5 points (score faible = faible coût).



En particulier, le coût de la main-d'œuvre à Hanoï et Hô Chi Minh-Ville est égal à Delhi, Mumbai, Bangalore (Inde) et est parmi les plus bas au monde. Les coûts immobiliers au Vietnam représentent la proportion la plus élevée dans les coûts totaux de location des entrepôts et sont plus élevés qu’en Inde.



M. Troy Griffiths, directeur général adjoint de Savills Vietnam, a souligné que «le gouvernement vietnamien investit massivement dans les infrastructures pour attirer les entreprises leaders de la chaîne de valeur. Des niveaux élevés d'exonération de l'impôt sur les entreprises sont également offerts pour garantir une saine concurrence dans la région». - CPV/VNA