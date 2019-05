Hanoi (VNA) - Plus d’un millier de personnes ont participé mercredi 8 mai à Hanoi à la cérémonie commémorative "Corps de troupe immortel" destinée à rendre hommage aux combattants de la Grande Guerre patriotique (la guerre contre les nazis menée par l’Union soviétique en 1941-1945).

L’ambassadeur de Russie au Vietnam, K.V. Vnukov, s’adresse à la cérémonie commémorative "Corps de troupe immortel" (Régime immortel en russe). Photo : VNA

Dans son discours d’ouverture, l’ambassadeur de Russie au Vietnam, K.V. Vnukov, a déclaré que c’était la troisième fois qu’une telle manifestation se déroulait au Vietnam, ajoutant que les générations de Russes et de Vietnamiens d’aujourd’hui se souviennent toujours et sont reconnaissantes des exploits militaires des héros de l’ancienne Union soviétique et du Vietnam.

Parlant des relations étroites entre les deux nations pendant la guerre, le colonel Nguyên Khanh Duy, de l’Association des vétérans vietnamiens, a déclaré que le succès de la Révolution russe d’Octobre 1917 avait ouvert "la voie révolutionnaire" du Vietnam.

Les participants défilent dans les rues de Hanoi pour célébrer la mémoire des combattants de la Grande Guerre patriotique. Photo : VGP

La victoire de l’Union soviétique dans la Grande Guerre patriotique en 1945 a créé une prémisse objective pour le succès de la Révolution d’Août du Vietnam dans la même année, a-t-il indiqué.

Le peuple vietnamien a hautement apprécié le soutien de l’Union soviétique au Vietnam dans la guerre pour l’indépendance nationale et pendant la reconstruction nationale du pays au lendemain de la guerre, a ajouté Nguyên Khanh Duy. – VNA