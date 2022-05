Vue du séminaire à Hanoi, le 16 mai. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le comité de pilotage du projet "Stratégie de construction et de perfectionnement de l’État de droit socialiste au Vietnam jusqu’en 2030, avec une vision à l’horizon 2045" a organisé lundi 16 mai à Hanoi le troisième séminaire sur le thème "Contrôle du pouvoir d’État dans l’État de droit socialiste du Vietnam".

La Constitution de 2013 dispose que les pouvoirs d’État s’exercent de manière uniforme et il est établi une répartition des tâches, une coordination et un contrôle entre les organes d’État dans l’exercice des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, a déclaré le membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission des affaires intérieures du Comité central du Parti, Phan Dinh Trac.

Il s’agit d’un principe très spécifique d’organisation des pouvoirs d’État, qui devient l’une des caractéristiques fondamentales de l’État de droit socialiste du Vietnam, a-t-il souligné.

En particulier, depuis le 12e Congrès national du Parti, le Comité central a mis en place de nombreuses politiques et solutions drastiques pour "enfermer les pouvoirs dans la cage institutionnelle", comme l’avait souligné le secrétaire général, a-t-il poursuivi, rappelant les documents des 12e et 13e Congrès nationaux du Parti et de la Réglementation n°205-QĐ/TW du Bureau politique soulignant le contrôle des pouvoirs d’État.

Les membres du comité de pilotage ont abordé divers aspects du contrôle des pouvoirs d’Etat, estimant qu’il faudrait construire des institutions intelligentes et fermes, rénover l’organisation et ajouter certaines compétences aux organes de l’État et créer certaines institutions indépendantes, renforcer la transparence et la responsabilité, et de mettre en place un contingent de fonctionnaires exemplaires, responsables et professionnels. – VNA