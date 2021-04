Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue (chemise bleue) avec les délégués lors de la séance de travail. Photo:VNA

Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Hue a présidé mardi matin du 20 avril une séance de travail avec le Conseil des ethnies de l'AN.

Lors de la réunion, les délégués se sont concentrés sur l'amélioration des performances du Conseil des ethnies; sur la concrétisation du Programme cible national de développement socio-économique des minorités ethniques et des zones montagneuses au cours de la période 2021-2030; sur le renforcement des ressources humaines et les cadres des minorités ethniques pour mettre en œuvre les politiques du Parti et de l'Etat; et sur les activités des sous-comités du Conseil.

Le président de l'AN Vuong Dinh Hue a exhorté les membres du Conseil des ethnies de mieux comprendre le rôle du Conseil auprès des activités de l'AN en général, du Conseil et des autres agences de l'AN en particulier.

Il a également suggéré au Conseil des ethnies d'établir un projet pour améliorer la qualité et l'efficacité des activités du Conseil.

Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue s'exprime lors de la séance de travail. Photo: VNA

Il a également proposé une supervision au niveau de la Commission permanente de l'AN et une supervision suprême de l'AN lors de la prochaine législature.

Concernant les relations extérieures, le président de l'AN Vuong Dinh Hue a souhaité que le Conseil des ethnies favorise les relations avec les organes parlementaires des pays voisins, des pays membres de l'ASEAN, de certains pays partenaires importants du Vietnam et avec des organisations nationales. -VNA