L'ambassadrice Le Thi Tuyet Mai, cheffe de la Mission du Vietnam auprès des Nations Unies, de l'Organisation mondiale du commerce et d'autres organisations internationales à Genève. Photo: VNA



Genève (VNA) - Le Conseil des droits de l'homme (CDH) des Nations unies a adopté par consensus le 3 avril une résolution commémorant le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH) et le 30e de la Déclaration et du Programme d'action de Vienne (VDPA), proposée et rédigée par le Vietnam.



C'est un résultat remarquable des efforts du Vietnam dès sa première session au CDH en tant que membre de cet organe des Nations Unies pour le mandat 2023-2025, montrant les contributions substantielles et responsables du pays aux activités du CDH.



La Mission permanente du Vietnam à Genève a directement procédé à la rédaction, aux consultations et aux négociations du projet de résolution, après que le vice-Premier ministre vietnamien Tran Luu Quang avait présenté le 27 février l'initiative lors de la 52e session du CDH à Genève.



La résolution a été adoptée par consensus, avec le coparrainage de 98 pays (dont 14 pays coauteurs), montrant l'attention et le soutien de nombreux pays et de la communauté internationale.



La proposition par le Vietnam de cette résolution a été opportune, répondant à l'intérêt de la communauté internationale pour la commémoration et la promotion de la DUDH et de la VDPA, deux documents importants sur les droits de l'homme qui servent de base au cadre des conventions internationales, des mécanismes, des dialogues et des coopérations aux niveaux international, régional et national en matière de droits de l'homme.



En outre, elle a concrétisé la responsabilité, les efforts et les priorités du Vietnam en tant que membre du CDH des Nations Unies pour le mandat 2023-2025, et a contribué à réaliser sa politique extérieure proactive, active et responsable en participant à la résolution des problèmes d'intérêt commun de la communauté internationale.-VNA