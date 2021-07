Hanoï, 17 juillet (VNA) - Le Conseil de défense et de sécurité du Vietnam pour le mandat 2016-2021 a tenu le 17 juillet sa troisième réunion sous la direction du chef de l'État Nguyen Xuan Phuc, membre du Bureau politique du Parti communiste et chef du Conseil .

Le président Nguyen Xuan Phuc. Photo : VNA

Lors de la réunion, le rapport de la Résolution de l'Assemblée nationale sur la libération de plusieurs membres du Conseil de leurs fonctions et l'amélioration de la structure du Conseil a été analysé, ainsi que l'évaluation de ses activités au cours de la période 2016-2021, l'élaboration des projets de règlement opérationnel et de l'agenda des tâches clés, en plus de la mise en place d'un organe assistant le Conseil pour le mandat 2021-2026.

S'exprimant lors de l'événement, le chef de l'Etat Nguyen Xuan Phuc a félicité les responsables approuvés par l'Assemblée nationale en tant que membres du Conseil national de défense et de sécurité pour la période 2016-2021.

Selon le président, la troisième réunion du Conseil constitue l'étape de l'évaluation des activités menées ces cinq dernières années, ainsi que de l'identification des orientations et tâches clés du Conseil dans le prochain mandat, afin qu'il puisse travailler conformément à la Constitution et à la législation nationale.

Il a proposé aux membres du Conseil d'échanger leurs points de vue sur les défis de sécurité traditionnels et émergents, en particulier la pandémie de COVID-19 qui menace la vie des citoyens. Malgré les efforts du gouvernement, la pandémie continue d'évoluer de manière compliquée, a-t-il reconnu, soulignant le rôle important de l'armée, de la police et des organes des relations extérieures dans cette lutte sanitaire. - VNA