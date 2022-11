Hanoi (VNA) – Le conflit russo-ukrainien n’a pas d’influence sur les exportations de riz du Vietnam, qui sont non seulement stables, mais montrent également des signes de croissance.

Le président de l’Association des vivres du Vietnam (VFA), Nguyên Ngoc Nam, a fait savoir jeudi que les exportations de riz du Vietnam restent stables malgré le conflit russo-ukrainien. Au cours de dix premiers mois de 2022, le pays a exporté plus de 6 millions de tonnes de riz, pour près de 3 milliards de dollars, soit une hausse de 17% en quantité et de 7% en valeur en glissement annuel. Ce chiffre devrait passer à 6,5 millions de tonnes pour toute l’année et dépasser l’objectif initialement fixé, a-t-il confié.

Selon le responsable, le conflit en Ukraine n’affecte pas les exportations de riz, mais de blé et d’alimentation animale. Le prix du riz vietnamien a augmenté par suite de la décision de l’Inde d’interdire les exportations de brisures de riz et d’instaurer une taxe à l’exportation sur les riz blancs. Les Philippines sont le principal marché d’exportation de riz du Vietnam, représentant environ 48% du volume total des exportations, a-t-il fait savoir.

L’augmentation du prix s’explique par le fait que le riz vietnamien s’est amélioré en qualité et a affirmé sa marque. Pham Thai Binh, directeur général de la Société de l’agriculture high-tech Trung An, a déclaré que les produits de haute qualité étaient plus appréciés. D’après lui, le prix du riz exporté vers le marché européen oscille entre 700 et 1.250 dollars la tonne. Chaque mois, son entreprise exporte environ 30 conteneurs de riz vers ce marché.

De nombreuses entreprises vietnamiennes ont également cherché à produire des semences de riz de haute qualité pour l’exportation. Huynh Van Thon, président du groupe Lôc Troi a partagé que son entreprise avait vendu plus de 80.000 tonnes de riz de toutes sortes sur le marché européen.

Selon les experts, les perspectives d’exportation de riz du Vietnam sont positives à long terme, en raison de la politique indienne de restriction des exportations de riz. D’autre part, un autre exportateur important, le Pakistan, a également connu une inondation historique qui a gravement affecté sa production.

À cela s’ajoute la demande alimentaire mondiale élevée en raison de la guerre et des catastrophes naturelles, comme les sécheresses aux États-Unis, en Europe et surtout en Chine, le pays avec la plus grande demande de riz au monde. Pendant ce temps, les conditions de production alimentaire du Vietnam ces dernières années sont relativement favorables et la production est abondante. Cette situation montre que, au cours des derniers mois de l’année et de toute l’année 2023, les perspectives pour les exportations de produits vietnamiens à base de riz sont positives. – NDEL/VNA