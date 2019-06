Ho Chi Minh-Ville, 16 juin (VNA) – Le concours de startup IoT (IoT Open innovation Contest 2019) a été lancé le 16 juin au Parc de hautes technologies de Ho Chi Minh-Ville (SHTP), avec des concurrents en vue de relever les défis sur le développement des entreprises.

Un représentant du Parc de hautes technologies de Ho Chi Minh-Ville présente le concours. Photo : VNA



Le concours est organisé dans le but d'encourager l'esprit de startup et l'innovation dans le domaine de l'Internet of Thing (IoT) parmi les jeunes et la communauté des startups au Vietnam, tout en soutenant l'incubation des entreprises d’IoT.



Grâce à la concurrence, les jeunes intellectuels et les startups peuvent avoir accès à la tendance du développement technologique et à la demande réelle du marché de la part des développeurs technologiques ainsi que de l'association d'entreprises locale et étrangère.



Selon Le Bich Loan, présidente par intérim du SHTP, le format du concours a été modifié par rapport aux éditions précédentes. Plus particulièrement, plusieurs grandes entreprises telles qu’Intel, Here.com, Dien Quang, Lap Thanh et Acis ont lancé des défis aux startups concurrentes en fonction de leurs propres besoins en développement.



Outre des prix totalisant plus de 500 millions de dongs (plus de 21.380 dollars), les startups gagnantes recevront un soutien et signeront des contrats avec les entreprises proposant ces produits.



Tenu pour la première fois en 2016, le concours de startup IoT a attiré plus de 240 projets jusqu'à présents. Suite à leur participation à l'événement, de nombreuses startups ont fait appel à des investisseurs. –VNA