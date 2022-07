L'Orchestre symphonique national du Vietnam. Photo: Hanoimoi

Hanoï (VNA) - Le concert mettant en vedette un éventail de talents vietnamiens et japonais sera de retour à Hanoï et Ho Chi Minh-Ville après deux ans d’interruption à cause du COVID-19.

L'événement se déroulera sous la direction du chef d'orchestre japonais Tetsuji Honna, qui dirige le spectacle depuis sa première édition en 1998.

Le célèbre violoncelliste vietnamien Phan Do Phuc se joindra aux membres de l'Orchestre symphonique national du Vietnam (VNSO) pour présenter au public des pièces maîtresses composées par Antonin Dvorak, notamment le Concerto pour violoncelle en si mineur Op.104, la Symphonie N°9 en mi mineur Op. 95 "Du Nouveau Monde".

Le concert devra commencer à Ho Chi Minh-Ville le 28 juillet avant de se rendre à Hanoï le 5 août.

Le concert Toyota, co-organisé annuellement par Toyota Motor Vietnam et l'Orchestre symphonique national du Vietnam (VNSO), est devenu l'un des événements musicaux les plus attendus et les plus appréciés depuis 1998, contribuant à populariser la musique académique auprès de plus en plus de mélomanes au Vietnam.

Tous les profits de la vente des billets seront reversés à la Fondation Toyota Vietnam afin de financer des bourses pour de jeunes musiciens talentueux à travers le pays. -VNA