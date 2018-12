Hanoi (VNA) - Selon le Département général de douanes, au cours des 10 premiers mois de l’année, les échanges commerciaux entre le Vietnam et la République de Corée ont atteint 54,45 milliards de dollars, dont 15,23 milliards de dollars d’exportations du Vietnam.

Les vêtements constituent entre autre un produit d'exportation phare du Vietnam vers la R. de Corée. Photo: VNA

Entre janvier et octobre, 9 groupes de produits importés de la République de Corée ont affiché une valeur unitaire de plus d’un milliard de dollars. Les ordinateurs, produits électroniques et composants sont en tête avec près de 14,3 milliards de dollars.Autres produits: machines-outils, pièces détachées avec près de 5,1 milliards de dollars ; téléphones et accessoires, près de 4,9 milliards de dollars ; textile, près de 1,77 milliard de dollars,…Le Vietnam compte quatre groupes de produits exportés d’un chiffre d’affaires supérieur à un milliard de dollars, en tête les téléphones et accessoires avec 3,78 milliards de dollars, suivis par le textile-habillement, 2,78 milliards, les ordinateurs, produits électroniques et composants, près de 2,13 milliards, les machines-outils et pièces détachées, 1,025 milliard,…Dans ces relations commerciales, le Vietnam a enregistré un déficit de 32 milliards de dollars en 2017, en progression de 54,8% en glissement annuel et à peu près égal aux importations vietnamiennes en provenance de la République de Corée en 2016.La République de Corée est actuellement le deuxième partenaire commercial du Vietnam et son deuxième marché d’importation après la Chine. Il s’agit toutefois du partenaire avec lequel le Vietnam connaît le plus important déficit commercial. – CPV/VNA