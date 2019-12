Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le commerce entre le Vietnam et les Etats-Unis a atteint plus de 55,3 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de cette année, a-t-on appris de la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam affiliée à Hô Chi Minh-Ville (VCCI-HCM).

Nguyên Thê Hung, directeur adjoint de la VCCI-HCM lors du séminaire sur les opportunités d’affaires avec le marché américain, le 5 décembre. Photo : VCCI-HCM

Dans le détail, les entreprises vietnamiennes ont exporté des marchandises vers les Etats-Unis pour plus de 44,6 milliards de dollars.Dans l’autre sens, le Vietnam a importé des biens américains pour une somme de près de 10,7 milliards de dollars.Les Etats-Unis comptent 932 projets totalisant plus de 9,1 milliards de dollars de capitaux enregistrés, se classant 11e sur les 131 pays et territoires investissant au Vietnam.Nombre de grands groupes américains, notamment Intel, General Electric, Microsoft, AIG, Coca-Cola et Chevron opèrent avec efficacité au Vietnam depuis plusieurs années.L’attaché commercial du Consulat général des Etats-Unis à Hô Chi Minh-Ville, Ryan Hollowell, a fait savoir le 5 décembre que les offices du commerce des Etats-Unis sont disposés à fournir leur soutien aux entreprises vietnamiennes, les assistant dans la recherche d’informations et de partenaires.La Banque d’import-export des États-Unis (Eximbank) peut avoir des solutions pour soutenir et accorder des crédits aux entreprises, a-t-il indiqué lors d’un séminaire tenu par la VCCI-HCM et le Consulat général des Etats-Unis dans la mégapole du Sud.Grâce à des programmes de promotion des investissements entre les deux pays, la partie américaine est également prête à créer des conditions favorables pour que les entreprises vietnamiennes ouvrent des bureaux et développent des systèmes de distribution de marchandises sur le marché américain. – VNA