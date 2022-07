Hanoi (VNA) - Le chiffre d'affaires à l’import-export du Vietnam au cours des 6 premiers mois de 2022 a atteint 371,32 milliards de dollars, en hausse de 16,4% en glissement annuel, a annoncé le 7 juillet l'Office général des statistiques (OGS).

Le commerce extérieur pourrait atteindre plus de 740 milliards de dollars en 2022. Photo d'illustration/VOV

Sur ce total, le chiffre d’affaires à l’export s’est élevé à 186,03 milliards de dollars, en augmentation de 17,3% (27,4 milliards) en variation annuelle et celui à l’import, 185,29 milliards, 15,5% (24,9 milliards).Ainsi, au cours des 6 premiers mois de 2022, le Vietnam a affiché un excédent de 740 millions de dollars.Notamment, au 1er semestre, des dizaines de groupes de produits d'exportation ont affiché un chiffre d'affaires de plus d’un milliard de dollars, dont 5 d'au moins 10 milliards de dollars.Les téléphones et composants sont toujours en tête des produits exportés avec 29,17 milliards de dollars, en hausse de 16,4% par rapport à la même période de 2021.Suivent les ordinateurs, produits électroniques et composants avec 27,68 milliards de dollars ( 15,6%); les machines-outils et pièces de rechange, 21,2 milliards ( 23,8%); le textile-habillement, 18,53 milliards ( 20,8%).Les chaussures sont un nouveau groupe affichant plus de 10 milliards de dollars avec 11,79 milliards ( 13,5%).Au cours des 6 premiers mois de 2022, le chiffre d'affaires à l'import-export a atteint près de 62 milliards de dollars/mois en moyenne.Si ce chiffre est maintenu ces prochains mois, le chiffre d'affaires à l’import-export atteindra plus de 740 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année. Ceci est totalement possible, car ces dernières années, le deuxième semestre a souvent affiché un chiffre d'affaires plus élevé que le premier. - CPV/VNA