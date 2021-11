Hanoi (VNA) – Le chiffre d’affaires à l’import-export, qui a atteint 500 milliards de dollars ces deux dernières années, soit un record sans précédent, pourrait atteindre 600 milliards de dollars en 2021, selon Trân Thanh Hai, vice-directeur de l’Agence du commerce extérieur du ministère de l’Industrie et du Commerce.

Photo d'illustration : congthuong.vn





Un nouveau record en 2021

Pour toute l’année 2021, le chiffre d’affaires total à l’import-export du Vietnam pourrait atteindre 640 à 645 milliards de dollars et le pays connaitra une balance commerciale excédentaire.

Si cela se produit, ce sera une réalisation spectaculaire, car en 2021, le Vietnam a été fortement impacté par l’épidémie de Covid-19. En effet, l’épidémie a gravement touché les régions qui sont des centres de production de matières premières au Sud et au Nord.

Malgré ces difficultés, les entreprises ont réussi à maintenir leur production et à se rétablir très rapidement. Notamment, les industries fortes telles que le textile et l’habillement, le cuir et les chaussures, qui ont même atteint leurs objectifs plus tôt que prévu. D’ici la fin d’année, ces secteurs pourraient retrouver le même taux de croissance qu’avant l’épidémie.

Les exportations des produits à fort potentiel d’exportation tels que les téléphones, l’électronique, les machines et les composants pourraient également atteindre une croissance de 15 à 25 % cette année.

Les avantages offerts par le CPTPP et l’EVFTA

Depuis que l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et que l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam (EVFTA) sont entrés en vigueur, les importations et exportations du Vietnam ont progressé. Les exportations vietnamiennes vers le Canada, le Mexique et le Pérou ont connu une croissance de 25 % à 30 %, ces derniers mois.

L’EVFTA est un engagement bilatéral offrant des valeurs durables, que les deux parties peuvent mettre en œuvre. Par conséquent, à long terme, les opportunités offertes par l’EVFTA seront énormes.

Aujourd’hui, les entreprises doivent faire face au manque de main-d’œuvre. En particulier, au sud, car le retour des travailleurs est confronté à de nombreuses difficultés et les entreprises n’ont pas pu récupérer 100 % de leur capacité.

De plus, à cause de Covid-19, les prix des matières premières et des services logistiques ont augmenté. Ces facteurs ont exercé une pression supplémentaire sur les entreprises. – NDEL/VNA