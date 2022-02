Hanoï (VNA) - Le commerce bilatéral entre le Vietnam et les États-Unis a franchi une nouvelle étape, atteignant 111,5 milliards de dollars en 2021, en hausse de près de 21 milliards par rapport à l'année précédente, selon le Département général des douanes.



Ce chiffre impressionnant a fait des États-Unis le deuxième partenaire commercial ayant un chiffre d'affaires d'import-export avec le Vietnam atteignant la barre des 100 milliards de dollars, après la Chine.



L'année dernière, les exportations du Vietnam vers les États-Unis ont atteint 96,29 milliards de dollars, en hausse de 24,9 % par rapport à 2020. La plus grande économie du monde a continué d'être le plus grand marché d'exportation du Vietnam, représentant 28,6% du chiffre d'affaires à l'exportation.



En 2021, 13 groupes de produits exportés vers les États-Unis ont rapporté chacun 1 milliard de dollars ou plus, dont trois ayant atteint plus de 10 milliards. Les machines et équipements sont arrivés en tête avec 17,82 milliards de dollars, devant le textile-habillement, les ordinateurs, l’électronique et composants électroniques.



L'année dernière, le Vietnam a importé pour 15,27 milliards de dollars de marchandises des États-Unis, soit une hausse annuelle de 11,4% et représentant 4,6% des importations totales.-VNA