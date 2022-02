Moscou, 10 février (VNA) - Le commerce bilatéral entre le Vietnam et la Russie a atteint 6,3 milliards de dollars au cours des 11 premiers mois de 2021, en hausse de 21,7% sur un an, selon le conseiller commercial vietnamien en Russie Duong Hoang Minh qui a cité statistiques du Service fédéral des douanes de Russie.

Photo d'illustration : VNA

Au cours de la période, le Vietnam a exporté pour 4,5 milliards de dollars de marchandises vers la Russie, affichant une hausse annuelle de 20,4 %.

Les exportations de produits végétaux du Vietnam vers la Russie ont atteint 282 millions de dollars, en hausse de 21,6% par rapport à la même période l'an dernier. Parmi les principales exportations agricoles vers la Russie qui ont affiché de fortes valeurs de janvier à novembre de l'année dernière, figuraient le café avec 153 millions de dollars en hausse de 20 %, des fruits et noix, 75,5 millions de dollars en croissance de 38%.

La mangue séchée est une exportation remarquable car elle a rapporté 9,1 millions de dollars, soit 10 % de plus que celle rapportée au cours de la même période de 2020, et représentant plus de 92 % de la valeur totale des importations russes de ce produit.- VNA