Dans une usine à Phnom Penh. Photo: VNA

Phnom Penh (VNA) - Le chiffre d'affaires du commerce bilatéral entre le Cambodge et les États-Unis a atteint 1,678 milliard de dollars au premier trimestre, en hausse de 35% en glissement annuel.

Selon le ministère cambodgien du Commerce, les exportations cambodgiennes se sont chiffrées à 1,59 milliard dollars, en hausse de 42% sur un an, tandis que les importations étaient de 85 millions de dollars, en baisse de 30%.

Le Cambodge exporte principalement aux États-Unis des produits de textile, des chaussures, des articles de voyage et des produits agricoles, et importe des États-Unis des véhicules, des aliments pour animaux et des machines.

Lim Heng, vice-président de la Chambre de commerce du Cambodge, a déclaré que le volume du commerce reflétait l'augmentation des activités manufacturières au Cambodge pour les exportations.

Depuis que le Système généralisé de préférences (SGP) des États-Unis a été accordé au Cambodge en 2016, les exportations de produits de voyage tels que sacs de voyage et sacs à main ont fortement augmenté.

Selon l'Association cambodgienne des fabricants de vêtements du Cambodge (GMAC), 80% des articles de voyage d'une valeur de 1,2 milliard de dollars ont été expédiés l'an dernier vers le marché américain.-VNA