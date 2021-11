Hanoi (VNA) – Le plan national de développement du commerce électronique pour la période 2021-2025 vise à faire du commerce électronique l’un des domaines pionniers de l’économie numérique, a déclaré le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Sinh Nhât Tân lors d’un séminaire organisé en présentiel et en ligne jeudi 17 novembre à Hanoi.

Le commerce électronique offre une foule d’avantages aux consommateurs et aux entreprises. Photo : businessinsider.com

L’intégration économique internationale accélérée et notamment l’application étendue des progrès technologiques auront un impact important sur les activités des entreprises, a-t-il estimé, soulignant l’importance croissante des activités en ligne.La transformation numérique aidera les entreprises vietnamiennes, en particulier les petites et moyennes entreprises, à trouver un modèle d’affaires plus flexible qui permet à la fois de réduire les coûts et d’optimiser les ressources pour surmonter les difficultés, a-t-il ajouté.Le pays a assisté à un essor spectaculaire du commerce électronique avec un nombre d’internautes et de consommateurs vietnamiens faisant leurs achats en ligne et des ventes d’entreprise à consommateur (B2C) en forte hausse ces dernières années.Les ventes de commerce électronique ont bondi de 5 milliards de dollars en 2016 à plus de 10 milliards de dollars en 2019, et à 11,8 milliards de dollars en 2020, selon le Livre blanc sur le commerce électronique du Vietnam en 2021, publié par l’Agence de l’e-commerce et de l’économie numérique relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce.Environ 49,3 millions de personnes ont fait des achats en ligne en 2020 avec une valeur moyenne d’achat d'environ 240 dollars par personne. Le taux d’internautes faisant leurs achats en ligne en 2020 au Vietnam est estimé à 88%, une augmentation significative par rapport au taux de 77% enregistré en 2019.Le rapport e-Conomy SEA de Google sur l’économie Internet en Asie du Sud-Est prévoit que le commerce électronique au Vietnam devrait atteindre environ 29 milliards de dollars d’ici 2025, avec une croissance de 34% par rapport à 2020.Selon les experts présents au séminaire, le Vietnam reste un centre d’innovation attractif alors que les flux de capitaux continuent à se diriger vers le pays. Les transactions d’affaires au cours de la première moitié de cette année ont atteint un record de 1,37 milliard de dollars, portées par l’intérêt des investisseurs pour l’e-commerce, la fintech et l’e-santé et l’e-éducation. – VNA