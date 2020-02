Photo d'illustration : mmbiztoday.com



Hanoï (VNA) - Le commerce électronique au Vietnam est en pleine croissance, mais de nombreuses personnes et entreprises utilisent des plateformes en ligne pour vendre des produits de faible qualité ou contrefaits, nuisant aux clients et entraînant des pertes de recettes fiscales.

Selon des données publiées par le cabinet d’études de marché allemand Statista, en 2018, les revenus du commerce électronique au Vietnam ont atteint près de 2,27 milliards de dollars. Le Vietnam figure ainsi sur la liste des six premiers pays en termes de développement du commerce électronique.

Les autorités ne sont pas encore en mesure de contrôler la fraude sur de telles plateformes en raison de l'absence de réglementations sur le commerce électronique. Le cadre juridique est à la traîne par rapport au développement des technologies et les sanctions ne semblent pas assez sévères pour dissuader les violations.

Un représentant du Département général de la gestion des marchés, relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce, a déclaré que le commerce électronique avait connu une forte croissance, tant en valeur qu'en volume, attirant de nombreuses entreprises et particuliers. Cependant, sa croissance a également encouragé le commerce de produits interdits et contrefaits.

Afin de protéger les consommateurs, le ministère de l’Industrie et du Commerce a invité les plateformes de commerce électronique telles que Lazada, Tiki, Shopee, Sendo et Adayroi, à s'engager dans la lutte contre la contrefaçon et la contrebande. Cependant, la gestion des individus et des entreprises qui opèrent sur les réseaux sociaux s’avère extrêmement difficile.-VNA