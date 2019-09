Hanoi (VNA) - L’Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO) a organisé vendredi 13 septembre à Hanoi un programme visant à relier les entreprises de produits agro-aquatiques et alimentaires vietnamiennes et japonaises.

Dans une usine de transformation du poisson tra du Vietnam. Photo: VNA

Lors de cet événement, la JETRO s’est concentrée sur les produits à forte demande, tels que les produits aquatiques, les aliments fonctionnels, les aliments transformés, les aliments pour enfants et le wagyu (bœuf japonais).Le programme a attiré une grande attention des entreprises, comme le montre le nombre d’entreprises participantes supérieur aux attentes, selon la JETRO.Selon les chiffres du ministère japonais des Finances, les exportations japonaises de produits agricoles, forestiers et halieutiques et denrées alimentaires au Vietnam ont atteint un record de45,7 milliards de yens (près de 423,3 millions de dollars) en 2018, en hausse de 15,9% sur un an. Les produits halieutiques constituaient la plus grande partie de ces revenus.Dans le même temps, les produits halieutiques et agricoles figurent également parmi les principales exportations vietnamiennes vers le Japon. Ils comprennent crevettes, calmars, pieuvres, thons, crabes, fruits, légumes, poivres, noix de cajou, café, caoutchouc et manioc.L’an dernier, le Japon était l’un des cinq plus grands marchés de produits agricoles, forestiers et halieutiques vietnamiens, selon le ministère vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural. – VNA