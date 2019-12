Le général Ngô Xuân Lich, ministre de la Défense (à droite) reçoit le général Min Aung Hlaing, commandant en chef des Forces armées du Myanmar. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le général Min Aung Hlaing, commandant en chef des Forces armées du Myanmar, a eu le 19 décembre à Hanoi une entrevue avec le ministre vietnamien de la Défense, Ngô Xuân Lich.

En visite officielle au Vietnam du 18 au 22 décembre, le général Min Aung Hlaing a affirmé qu’il ferait de son mieux pour promouvoir des relations amicales et traditionnelles entre les deux pays, les deux armées, dans l’intérêt des deux peuples et des deux armées.



Le général Ngô Xuân Lich a souligné que ces dernières années, les deux parties ont efficacement mis en œuvre les accords dans des cadres bilatéraux et multilatéraux et élargi leur coopération dans des domaines tels que la formation, la médecine militaire, les échanges de jeunes officiers. Il a également espéré le soutien du Myanmar à la présidence vietnamienne de l’ASEAN en 2020



Plus tôt, le général Min Aung Hlaing s’est entretenu avec le chef d’état-major général de l’Armée populaire du Vietnam et vice-ministre de la Défense, Phan Van Giang.



Le général de corps d’armée Phan Van Giang a déclaré que le Vietnam attache de l’importance et approfondit davantage les relations traditionnelles entre les deux armées et les deux pays, dans l’intérêt des deux peuples, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement de la Communauté de l’ASEAN et du monde.



Les deux parties ont noté que les relations bilatérales dans la défense ont connu un développement continu et obtenu des résultats concrets sur la base de l’accord de coopération en matière de défense signé en 2011, notamment dans les échanges de délégations et la médecine militaire.



Elles ont convenu de poursuivre la bonne mise en œuvre de cet accord, de promouvoir le mécanisme du Groupe de travail mixte Vietnam-Myanmar, d’organiser leur premier dialogue sur la politique de défense, et de continuer de se soutenir mutuellement au sein des forums multilatéraux et sur les questions d’intérêt commun. – VNA