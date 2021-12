Hanoi (VNA) – Les membres du Comité permanent de l’Assemblée nationale continueront se réunir les 21 et 22 décembre pour la deuxième phase de la 6e session du Comité permanent.

Une réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale. Photo : VNA

Il examinera l’amendement de sa résolution 524/2012/UBTVQH13 du 20 septembre 2012 sur un certain nombre de régimes de dépenses pour assurer le fonctionnement de l’Assemblée nationale, le rapport de l’Assemblée nationale sur les vœux du peuple en novembre, le programme de travail du Comité permanent en 2022.Le Comité permanent continuera de donner ses avis sur un projet de résolution sur l’application expérimentale des mécanismes et politiques spécifiques pour le développement de la ville de Cân Tho, et sur un projet de résolution sur les mécanismes et politiques fiscaux et monétaires pour soutenir la mise en œuvre du programme de redressement et de développement socio-économiques.Les membres du Comité permanent évalueront également la mise en œuvre du programme des activités extérieures et de la coopération internationale en 2021, examineront et approuveront le programme des activités extérieures du Comité permanent pour 2022,Ils s’exprimeront enfin sur les programmes des activités extérieures et de la coopération internationale du Conseil des affaires ethniques et des commissions de l’Assemblée natrionale, du secrétaire générale de l’Assemblée nationale, des groupes parlementaires d’amitié, des organes du Comité permanent, de l’Audit d’Etat et du Bureau de l’Assemblée nationale. – VNA