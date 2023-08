Panorama de la séance. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans le cadre de sa 25e réunion, dans l’après-midi du 14 août, le Comité permanent de l’Assemblée nationale (AN) a travaillé sur un rapport sur les résultats de la supervision thématique de la « Mise en œuvre de la résolution n° 88/2014/QH13 et de la résolution n° 51/2017/QH14 de l'Assemblée nationale sur la rénovation des programmes et des manuels d'enseignement général ».



Le rapport a été présenté par le président de la Commission de la culture et de l'éducation de l'Assemblée nationale, Nguyen Dac Vinh, également chef adjoint de la délégation de supervision.



Selon lui, sur la base des résultats de son travail, la délégation de supervision a présenté de nombreuses mesures, dont la modification des réglementations concernant les politiques de rémunération pour les enseignants, l’octroi de manuels scolaires aux élèves pauvres, aux enfants des ménages à faible revenu, le renforcement de la supervision de la mise en œuvre de la rénovation du programme d'enseignement général...



Lors de la séance, le ministre de l'Éducation et de la Formation, Nguyen Kim Son, a réaffirmé l’importance de la rénovation fondamentale et complète de l'éducation.



Remerciant la délégation de supervision pour ses commentaires et suggestions, le ministre Nguyen Kim Son a affirmé que son ministère les étudierait profondément pour traiter les questions en suspens.



Selon lui, le gouvernement a ordonné de lever les difficultés liées à la publication de manuels pour enseigner les langues des minorités ethniques. Parallèlement, de nombreuses mesures sont appliquées pour réduire la pénurie d'enseignants, créer les conditions pour que les enseignants et les administrateurs de l'éducation puissent travailler sans souci...-VNA