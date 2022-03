Dans le cadre de la 9e session du Comité permanent de l’AN, les députés questionnent deux ministres de l’Industrie et du Commerce, et des Ressources naturelles et de l'Environnement. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Dans le cadre de la 9e session du Comité permanent de l’Assemblée nationale (AN), les députés ont questionné ce mercredi 16 mars deux ministres, celui de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, et celui des Ressources naturelles et de l’Environnement, Trân Hông Ha.

Nguyên Hông Diên, ministre de l’Industrie et du Commerce, a dû expliquer l’évolution des prix des carburants, la gestion des prix et le contrôle des activités d’import-export pendant la pandémie.

Trân Hông Ha, ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement, a dû répondre à des questions sur l’aménagement, la gestion et l’utilisation des ressources foncières et le traitement des déchets industriels.

Dans son allocution d'ouverture, le président de l'AN, Vuong Dinh Hue, a déclaré que la session de questions-réponses, la première du 15e Comité permanent de l'AN, se concentrera sur deux groupes de questions.



Outre les deux ministres, le vice-Premier ministre Lê Van Thanh et les chefs de certains autres ministères répondront également à des questions concernées.

Les élus des 63 provinces et villes du pays ont suivi l’événement en ligne. Cette séance de questions au gouvernement était retransmise en direct sur VTV, VOV et la Télévision de l’AN. -VNA