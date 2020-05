La 44e réunion du Comité perm an ent de l’Assemblée nationale. Photo: VNA

Hanoï, 7 mai (VNA) - La 45e réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale (AN) de la 14e législature aura lieu vendredi le 8 mai à Hanoï, selon un communiqué publié par le bureau de l’AN.

La présidente de l’AN, Nguyen Thi Kim Ngan, prononcera un discours lors de la cérémonie d'ouverture, le 8 mai.

Selon les prévisions, durant trois jours le 8, le 15 et le 16 mai, le comité discutera du projet de loi sur la révision et le complément de certains articles de la Loi sur l'organisation de l'Assemblée nationale; et les rapports du gouvernement sur les plans de développement socio-économique et le budget de l'État en 2019 et au début de 2020.

Le comité devrait également examiner le projet de résolution de l'AN sur les questions concernant l'accord de la protection des investissements et le programme cible national de développement socio-économique pour les minorités ethniques et les régions montagneuses pour la période 2021-2030.

Les députés donneront des suggestions sur le projet de résolution de l'AN sur la mise en œuvre à titre d’essai du modèle d’administration urbaine dans la ville de Da Nang, au Centre, et d’un certain nombre de mécanismes et politiques financières et budgétaires spécifiques pour la capitale. -VNA