Hanoï, 9 mars (VNA) - La 9e session du Comité permanent de l'Assemblée nationale (AN) se tiendra à Hanoï du 10 au 25 mars, a annoncé le 9 mars le Bureau de l’AN.

Une session du Comité permanent de l’AN . Phot : VNA

Cette session sera divisée en deux parties: la première aura lieu du 10 au 16 mars et la seconde du 22 au 25 mars. La séance de questionnement au gouvernement, prévue le 16 mars, sera organisée en ligne avec la participation des députés des 63 provinces et grandes villes. Les élus interpelleront l’exécutif sur deux sujets majeurs: l’industrie et le commerce, les ressources naturelles et l’environnement.



Le ministre de l'Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien et le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement Tran Hong Ha seront chargés de répondre aux questions relevant de leurs attributions. Le vice-Premier ministre Le Van Thanh et les responsables de certains autres ministères donneront également plus de détails sur les questions pertinentes.



Au cours de la 2e partie de la session, le Comité permanent de l'AN discutera du projet de loi révisée sur les activités d'assurance, du projet de loi révisée sur la cinématographie, du projet de loi révisée sur la prévention et le contrôle de la violence familiale, d’un projet de loi modifiant et complétant certains articles de la loi sur les radiofréquences et d’un projet de loi sur la pratique de la démocratie dans les communes, les quartiers et les chefs-lieux, entre autres.



Parmi les dossiers socio-économiques à l'ordre du jour, il envisagera de compléter les aides étrangères non remboursables 2020 et 2021 aux prévisions budgétaires de l'Etat.



En outre, les législateurs examineront également les rapports des missions de supervision spécialisées sur la mise en œuvre des règlements sur la réorganisation des unités administratives au niveau des districts et des communes, le règlement des plaintes et des dénonciations, ainsi que la pratique de l'épargne et la prévention du gaspillage.- VNA