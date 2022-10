Hanoï, 9 octobre (VNA) - La 16e session du Comité permanent de l'Assemblée nationale (AN) devrait s'ouvrir le 10 octobre et se terminer le 12 octobre, a indiqué le bureau de l'AN.

Photo : VNA

Au cours de la session, des législateurs à plein temps réfléchiront et donneront leur avis sur un certain nombre de questions importantes, notamment un projet de Résolution de l'AN sur un programme pilote permettant aux gens de sélectionner des plaques de voiture via des enchères.Ils se prononceront sur un projet de rapport résumant les opinions et les recommandations des électeurs et des personnes soumises à la 4e session de l'AN et sur un rapport sur le suivi des résultats du règlement et de la réponse aux pétitions des électeurs envoyées à la 3e session de l'AN.Les législateurs examineront des rapports sur la mise en œuvre des Résolutions de l'AN sur le pilotage de mécanismes et de politiques spécifiques pour le développement de Hô Chi Minh-Ville et sur des mécanismes et des politiques financières et budgétaires spécifiques pour Hanoï.En outre, le Comité permanent de l'AN examinera les rapports présentés par le gouvernement sur la performance du plan de développement socio-économique et l'estimation du budget de l'État en 2022, le plan et le devis pour 2023, les résultats de la mise en œuvre du plan d'investissements publics 2022 et le plan d'investissement public prévu pour 2023.Un rapport du gouvernement sur les résultats de la mise en œuvre du programme cible national de développement socio-économique dans les régions des minorités ethniques et des montagnes pour 2021-2030 sera également examiné. - VNA