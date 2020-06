La présidente de l'AN Nguyen Thi Kim Ngan et ses adjoints président la réunion (Photo: VNA)



Hanoi (VNA) – Le Comité permanent de l'Assemblée nationale (AN) a adopté le 1er juin, lors sa 45e session en cours, une résolution stipulant les principes, les critères et le quota pour l'allocation des investissements publics provenant du budget de l'État au cours de la période 2021-2025.

Plus tôt dans la matinée du même jour, le Comité permanent a examiné un projet de résolution de l'AN sur le pilotage de mécanismes et de politiques financières et budgétaires spécifiques pour la capitale.

Le Comité permanent de l’AN a convenu d’ajouter ce projet de résolution au programme de renforcement des lois et ordonnances de 2020. Le projet de résolution sera soumis à l'AN au cours de la deuxième phase de la 9e session, qui débutera le 8 juin.

Un autre projet de résolution de l'AN sur la reconnaissance et l'autorisation de l'exécution des décisions rendues par les agences de règlement des différends en vertu de l'accord Vietnam-UE sur la protection des investissements (EVIPA) a également été déposé pour examen au cours de la même journée. -VNA