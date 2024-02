Hanoï, 5 février (VNA) - Le Comité permanent de l'Assemblée nationale (AN) a approuvé le 5 février une résolution autorisant Tran Tuan Anh à cesser ses fonctions de député de la 15e législature.

M. Tran Tuan Anh. Photo : VNA

La décision a été prise sur la base de la Constitution de la République socialiste du Vietnam ; la loi n° 57/2014/QH13 portant l’organisation de l'Assemblée nationale modifiée et complétée par la loi n° 65/2020/QH14 ; le règlement de travail du comité permanent de l’AN; l'avis du Bureau politique dans le Dépêche officiel n° 9140-CV/VPTW du 31 janvier 2024 du Bureau du Comité central du Parti sur les affaires du personnel ; l'avis du Présidium du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (VFF) dans le Dépêche officiel n° 7518/MTTW-DCT du 1er février 2024 ; l'avis du Comité permanent du Comité du VFF de la province de Khanh Hoa ; l'avis de la Délégation provinciale des députés de l'AN de Khanh Hoa ; la demande de Tran Tuan 'Anh de démissionner de ses fonctions de député de l'AN le 30 janvier 2024 ; la proposition du Comité des Affaires des députés du Comité permanent de l'AN du 2 février 2024 ; et le résultat du vote de la réunion du Comité permanent de l’AN le 5 février 2024.



Plus tôt, lors de sa réunion du 31 janvier, le Comité central du Parti a accepté de permettre à Tran Tuan Anh de cesser d'être membre du Politburo et du Comité central du Parti au cours du 13e mandat, sur la base des règles existantes du Parti et de l'État et des souhaits personnels des responsables. tran Tuan Anh était un haut fonctionnaire du Parti et de l'État et s'est vu confier certains postes de direction importants par le Comité central du Parti et le Bureau politique.

En tant que secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti et ministre de l'Industrie et du Commerce au cours du mandat 2016-2021, il a déployé des efforts pour diriger les activités du secteur de l'industrie et du commerce afin d'obtenir des résultats significatifs. Cependant, il porte la responsabilité politique d'un dirigeant pour avoir laissé de nombreuses violations se produire au ministère de l'Industrie et du Commerce, et de nombreux fonctionnaires et membres du Parti enfreignent la loi et sont donc soumis à des sanctions pénales, administratives et du Parti. Profondément conscient de sa responsabilité envers le Parti et le peuple, il a proposé de cesser d'occuper des fonctions, de cesser de travailler et de prendre sa retraite.- VNA