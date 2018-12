Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (premier rang, 7e à partir de la gauche) et les membres du Comité national pour la présidence vietnamienne de l’ASEAN en 2020. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Comité national pour la présidence vietnamienne de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est) en 2020 a vu le jour le 24 décembre. La cérémonie a eu lieu en présence du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.



Dans son discours prononcé à cette occasion, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a souligné qu’en tant que président de l’ASEAN en 2020, le Vietnam aurait l’opportunité d’améliorer son statut et son rôle sur la scène régionale et internationale.



« L’ASEAN est une priorité dans la diplomatie multilatérale du Vietnam », a-t-il affirmé, ajoutant que Hanoï souhaitait contribuer davantage au processus d’édification et de développement d’une Communauté de l’ASEAN solidaire avec un rôle central dans la région.



« Le Vietnam fera de son mieux pour assurer le succès de l’Année de présidence de l’ASEAN en 2020 », a-t-il déclaré.



Le chef du gouvernement a demandé à ce que tous les organes soient bien conscients de l’importance stratégique de l’ASEAN, ainsi que des opportunités et intérêts qu’elle apportent au Vietnam. Il a appelé à promouvoir le sens des responsabilités et la créativité afin d’assurer le succès sous trois aspects : contenu, sécurité, promotion de l’image du Vietnam.



Le Comité national pour la présidence vietnamienne de l’ASEAN en 2020 a été fondé conformément à une décision du Premier ministre datée du 14 décembre 2018. Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, en est le président. Ses trois vice-présidents sont le ministre Mai Tien Dung, responsable du bureau gouvernemental, le ministre de l’Industrie et du Commerce Tran Tuan Anh, le ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales Dao Ngoc Dung. Les 25 autres membres sont des responsables des ministères et organes participant à la coopération au sein de l’ASEAN.



Le même jour, la première réunion du Comité s’est tenue sous la présidence du vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh. Les participants ont décidé à l'unanimité d'organiser neuf réunions périodiques d’ici fin décembre 2020. Ils se sont également mis d’accord sur le plan de communication pour cet événement important. -VNA