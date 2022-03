Hanoi (VNA) – Le ministre de l’Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên et le vice-Premier ministre biéorusse Anatoly Sivak ont présidé la 15e session du Comité intergouvernemental Vietnam-Biélorussie sur la coopération économique, commerciale et scientifico-technique sous forme de visioconférence.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên lors de la 15e session du Comité intergouvernemental Vietnam-Biélorussie sur la coopération économique, commerciale et scientifico-technique. Photo : VNA



L’année 2022 marque le 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Biélorussie. Pendant ce temps, les relations de coopération et d’amitié traditionnelles entre les deux pays s’est très bien développée dans tous les domaines, a déclaré en ouverture le ministre Nguyên Hông Diên.

La coopération dans les domaines de l’économie, du commerce et de la science et de la technologie a obtenu des résultats très positifs, maintenant une forte dynamique de croissance, en particulier après l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique (UEEA) dont la Biélorussie est membre est entrée en vigueur en octobre 2016, apportant une contribution importante à l’œuvre d’édification et de développement de chaque pays, a-t-il plaidé.

Cependant, outre les résultats obtenus, la coopération économique, commerciale et scientifique et technique entre le Vietnam et la Biélorussie peut encore mieux faire, ne correspondant pas encore aux potentialités et atouts de chaque partie, a-t-il estimé.

Par conséquent, la tâche qui se pose lors de cette session consiste à continuer à éliminer les difficultés et les obstacles dans le processus de mise en œuvre, et à proposer des solutions spécifiques et globales pour amener les relations des deux pays vers un développement de plus en plus efficace, substantiel et approfondi, a-t-il indiqué.

Selon le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Dang Hoàng An, vice-président du sous-comité du Vietnam au sein du Comité intergouvernemental Vietnam-Biélorussie, le commerce bilatéral a atteint 168,8 millions de dollars en 2021, en hausse de 131,6% par rapport à 2020.

Le Vietnam a exporté pour 21,6 millions de dollars vers la Biélorussie, soit un bond de de 338%, et en a importé pour 147,2 millions de dollars, soit une progression de 116,6%.

À la fin de 2021, la Biélorussie comptait 3 projets d’investissement au Vietnam totalisant 32,25 millions de dollars, se classant au 67e rang sur 140 pays et territoires investissant au Vietnam.

Le vice-Premier ministre biéorusse Anatoly Sivak lors de la 15e session du Comité intergouvernemental Vietnam-Biélorussie sur la coopération économique, commerciale et scientifico-technique. Photo : VNA

Concernant la coopération industrielle, le vice-ministre biélorusse de l’Industrie Ogorodnikov Alexander a annoncé des résultats positifs obtenus dans la mise en œuvre du Protocole de coopération sur la production et l’assemblage de véhicules de transport au Vietnam, la construction d’une usine laitière par la joint-venture Minsk Dairy Factory dans la province de Hung Yên, et le projet de fabrication des poids lourds de la société biélorusse Belaz.

Le Vietnam a toujours été un partenaire fiable et important de la Biéolrussie dans la région, a souligné pour sa part le vice-Premier ministre biélorusse Anatoly Sivak en clôture de la session.

Avec les contenus atteints par les deux parties aujourd’hui, le Vietnam et la Biélorussie créeront un mécanisme et un cadre juridique pour déployer et développer la coopération dans les domaines de l’ingénierie mécanique, de la production alimentaire et du transfert de technologie, de l’approvisionnement pharmaceutique et, plus important encore, pour augmenter les échanges commerciaux et les investissements en général, a-t-il plaidé.

A la fin de la session, le ministre de l’Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên et le vice-Premier ministre biéorusse Anatoly Sivak ont signé le procès-verbal de la 15e session du Comité intergouvernemental Vietnam-Biélorussie sur la coopération économique, commerciale et scientifico-technique. – VNA