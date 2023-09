Hanoï (VNA) – Le Comité du Parti au sein de la Garde côtière vietnamienne a organisé le 29 septembre une conférence pour dresser le bilan de cinq ans de mise en œuvre de la Résolution n° 33-NQ/TW du Bureau politique sur la stratégie nationale de défense des frontières.



Cet événement avait également pour objet de dresser le bilan de cinq ans de mise en œuvre de la Résolution n° 29-NQ/TW du Bureau politique sur la stratégie de défense de la Patrie dans le cyberespace.

Panorama de la conférence. Photo: VNA

Ces cinq dernières années, le Comité du Parti de la Garde côtière vietnamienne s'est concentré sur la direction de la vulgarisation et de la mise en œuvre rigoureuse et complète de la Stratégie nationale de défense des frontières. En outre, la coopération internationale dans la protection des frontières nationales a été renforcée.Pour la Résolution n° 29-NQ/TW, le Comité du Parti de la Garde côtière vietnamienne en a étroitement dirigé l'organisation de la vulgarisation et de la mise en œuvre. Il a collaboré de façon proactive avec d’autres organes et des localités pour présenter largement les résultats du travail lié à l’édification du Parti, à la défense des fondements idéologiques du Parti et à la réfutation des opinions hostiles.Le général de division Bui Quoc Oai, secrétaire du Comité du Parti, Commissaire politique de la Garde côtière vietnamienne, a souligné que dans les temps à venir, le Comité du Parti de la Garde côtière vietnamienne poursuivrait les objectifs, les principes, les tâches et les solutions de la Résolution n° 33, continuerait à œuvrer pour détecter et prévenir de façon opportune les cyberattaques et les activités de sabotage des forces hostiles dans le cyberespace, assurer la sécurité des systèmes d'information du commandement de la Garde côtière, protéger les secrets d’État et militaires dans le cyberespace.-VNA